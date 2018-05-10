На территориях присутствия Группы РМК отметили День Победы

Мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Оренбуржье, Великом Новгороде, на Среднем и Южном Урале, а также в Казахстане.

Центральными событиями Дня Победы по традиции стали торжественные митинги у мемориалов павшим воинам Великой Отечественной войны. Работники «Новгородского металлургического завода» (НМЗ, Великий Новгород) приняли участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и к месту гибели танкистов при обороне города в 1941 году. В Челябинской области в городе Кыштыме металлурги почтили память солдат, скончавшихся от ран в городском госпитале, и посетили митинг-концерт у мемориала заводчанам, которые не вернулись с полей сражений. Сотрудники Александринской горно-рудной компании (АГК) возложили венки к поселковым мемориалам в Фершампенуазе и Межозерном. Представители Томинского ГОКа приняли участие в митинге в поселке Томинском. Работники горно-обогатительного предприятия «ОРМЕТ» (г.Орск, Оренбургская область) – в праздничном шествии 9 мая. Праздничное возложение венков к воинскому мемориалу прошло в городе Хромтау при участии трудящихся Актюбинской медной компании (АМК, Актюбинская область, Казахстан).

Работникам предприятий РМК также выпала честь лично поздравить участников войны и тружеников тыла и поблагодарить их за Победу. Подарки героям в ходе встреч вручили представители коллективов «Кыштымского медеэлектролитного завода», предприятий «Карабашмедь», «ОРМЕТ», АГК, Михеевского ГОКа, НМЗ и АМК. Благотворительный Фонд РМК по традиции поздравил на дому ветеранов войны, проживающих в Екатеринбурге. Вместе с Фондом Святой Екатерины компания организовала большой праздничный концерт в Екатеринбурге, в котором выступили Елена Ваенга и группа «Любэ». Также при поддержке РМК в столице Урала 9 мая работал уникальный павильон «Театр Великой Войны», посетители которого могли погрузиться в страшную атмосферу фронтовых лет и узнать, какой ценой советскому народу досталась Победа.

На территориях присутствия РМК в честь праздника прошли спортивные мероприятия. Впервые в этом году компания организовала и провела турнир по воркауту «Рекорд Победы». Соревнования состоялись в Челябинске, Коркино и Карабаше на площадках для занятий воркаутом, которые в 2017 году построила РМК. Работники «Карабашмеди», кроме того, приняли участие в городской эстафете на приз газеты «Карабашский рабочий». АГК отправила свои команды соревноваться в праздничных эстафетах на призы местных изданий Фершампенуаза и Верхнеуральска. На КМЭЗе к Дню Победы организовали отдельную легкоатлетическую эстафету среди заводчан.

«День Победы – долгожданный и дорогой сердцу каждого нашего соотечественника праздник. Помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, чтить историю и с благодарностью принимать мир и свободу, которую нам подарили герои Великой Отечественной войны и труженики тыла, – наша святая обязанность. Организуя и поддерживая мероприятия к 9 мая, мы вносим свой вклад в сохранение памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения»,- рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.