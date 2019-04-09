На трассах Челябинской области с15 апреля будет ограничено движение большегрузов

В Челябинской области с 15 апреля будет ограничено движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью региона. Ограничение вводится до полного просыхания земляного полотна, но не более чем на 30 суток, сообщает пресс-служба регионального миндортранс.

В соответствии с приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ограничение коснется механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых миндортрансом.

Действие приказа не распространяется: на механические транспортные средства марки МТЗ-80, Т-40 и их аналоги; на транспортные средства, используемые для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства областных дорог; на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные; на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (в том числе смазочных масел) и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и/или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства министерства обороны РФ.

Как пояснили в миндортрансе, при установлении положительных температур вследствие таяния снега земляное полотно перенасыщается влагой и теряет свои прочностные свойства. В целях сохранности дорожного покрытия и вводится ограничение движения.