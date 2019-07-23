На трассе М-5 между Ашой и Златоустом организовано реверсивное движение
Общество
Сегодня, 14:13

В Челябинской области на автомобильной дороге М-5 «Урал» проводятся противокамнепадные мероприятия на участке км 1566+000 - км 1721+000 (горнозаводская зона, небольшие отрезки на маршруте от Аши до Златоуста).

В связи с этим сегодня, 23-го июля, здесь ввели временное ограничение движения транспортных средств, которое продлится до 30-го сентября 2019-го года.

Согласно государственному контракту, заключенному с подрядной организацией ООО «Высота-КРЫМ», в указанный период времени на вышеназванных участках трассы М-5 «Урал» будет организовано реверсивное движение. Пользователям необходимо учитывать данную информацию при планировании времени в пути.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» напоминают, что все участки, где организованы работы по временной схеме, нанесены на сервис Яндекс.Карты.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» - 8 (351) 266-65-63.

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