На трассе М-5 «Урал» в Сосновском районе до конца лета вводится ограничение движения

В связи с проведением работ по ремонту путепровода через автомобильную дорогу М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке вблизи села Чипышево (Сосновский район, Челябинская область) вводится временное ограничение движения транспортных средств.

Ограничения для движения автотранспорта будут по сооружению с 7 июня по 30 августа 2019 года.

«На основании Госконтракта, заключенного с подрядной организацией ООО «РЭМИСС», временное ограничение движения транспортных средств будет осуществляться по сооружению, в соответствии с утвержденной в управлении дорог «Южный Урал» схемой», - сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Поскольку ограничения коснутся дороги в пригороде с плотным населением и ежедневной рабочей миграцией, водителей просят рассчитывать время выезда с учетом возможной напряженности трафика.