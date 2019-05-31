На участке трассы Р-254 «Иртыш» в Челябинской области почти на 4 месяца ограничат движение

В ближайшее воскресенье, 3 июня, будет введено ограничение движения на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту моста через канал на км 16+200 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш».

Планируется ремонтировать участок дороги на выезде из Челябинска, поворот на поселок Лазурный, рядом с селом Петровское. Водителей предупреждают, на этом участке будет введено реверсивное движение и предстоит снижать скорость.

Временное ограничение движения транспортных средств продлится по 20 октября 2019 года.

Ремонтные работы будет выполнять ООО «Дорстройтех-лизинг» на основании Госконтракта №42 от 27.05.2019 года.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.