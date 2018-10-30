На «Уральской кузнице» прошел традиционный слет ветеранов завода

На «Уральской кузнице» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») прошел традиционный слет ветеранов завода. В нем приняли участие 39 человек, отработавших на предприятии более 30 лет. Участников слета ждала насыщенная программа.

На встречу с ветеранами приехал управляющий директор «Уральской кузницы» Виктор Маценко. Он поделился с почетными заводчанами производственными результатами предприятия и планами на будущее, сообщает пресс-служба компании.

«В начале года мы поставили перед собой стратегически важную задачу – нарастить объемы выпускаемой продукции. Первый рекорд мы установили в январе – 11,5 тысяч тонн металлопродукции в месяц. В начале осени еще одна показательная цифра – 100 тысяч тонн с начала года. Это лучший показатель за всю историю завода. Таких результатов нам удалось достичь за счет модернизации мощностей завода и слаженной работе коллектива», – подчеркнул Виктор Маценко.

Почетных заводчан ждала насыщенная программа – пешие прогулки, выступления творческих коллективов, мастер-классы народных умельцев и совместный субботник.

Завод традиционно оказывает помощь в медицинском обслуживании бывших работников предприятия – ветеранов войны и труда. А также организует досуг. На сегодняшний день ветеранская организация «Уралкуза» насчитывает 1900 человек, среди них 92 почетных ветерана завода. Это одна из самых многочисленных организаций в Чебаркуле.