На время ремонтных работ в Сосновском районе энергетики подключат резервные источники электроснабжения

Энергетики «МРСК Урала» на два дня отключат ПС «Кременкуль» в Сосновском районе (Челябинская область) в связи с проведением ремонтных работ. На этот период для обеспечения электроснабжения села Кайгородово будут подключены резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ). А четыре садовых товарищества два дня вынуждены будут провести без света.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, 10 и 11 декабря в Сосновском районе и пригороде Челябинска планируется проведение ремонтных работ по подключению реконструированных заходов от ВЛ 110 кВ «Шагол-Харлуши» с отпайками на подстанцию 110 кВ «Краснопольская». Для обеспечения безопасности данных работ необходимо временное отключение ПС «Кременкуль».

Для электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения села Кайгородово Сосновского района Челябинской области с 6 часов утра 10 декабря энергетики подключат 6 (резервные источники снабжения электрической энергией) общей мощностью 1,05 МВт.

Работы по подключению источников резервного электроснабжения будут проводиться одновременно тремя бригадами Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

На время подготовки резервной схемы электроснабжения 10 декабря и восстановления нормальной схемы электроснабжения 11 декабря на ПС «Кременкуль» вынужденно будет введен режим полного ограничения потребления электрической энергии в СНТ «Урал», СНТ «Чайка», СНТ «Тракторосад», СНТ «Курчатовец».

Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к данной ситуации и принять все необходимые меры для исключения ущерба для личного имущества и здоровья.

О времени перерывов в электроснабжении и сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить у диспетчера Сосновского РЭС по телефону: 8(351) 44-5-14-12, а также по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).