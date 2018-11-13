На Южном Урале откроются «Территории здоровья» ко Дню диабета

Завтра, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

По данным специалистов, в России общая численность заболевших сахарным диабетом за последние 15 лет возросла на 2,3 миллиона человек. В Челябинской области в 2017 году было зарегистрировано почти 199 тысяч больных с эндокринной патологией, из них у почти 104 тысяч - сахарный диабет.

Специально ко Дню диабета в Челябинской области откроются интерактивные площадки «Территория здоровья», в рамках которых все желающие смогут пройти обследования. Прежде всего, дни открытых дверей пройдут в медицинских организациях региона. Для посетителей проведут мастер-классы по самостоятельному определению уровня глюкозы в крови.

Завтра, 14 ноября, в бизнес-отеле «Парк Сити» (ул. Лесопарковая, 6) все желающие смогут посетить конференцию по сахарному диабету второго типа. Спикеры расскажут о современном состоянии проблемы, типах переедания, принципах правильного самоконтроля у пациентов и влиянии заболевания на печень. Гости мероприятия смогут посетить «Территорию здоровья» и пройти необходимые медицинские обследования. Конференция состоится с 10 до 14 часов.

В пятницу, 16 ноября, «Территория здоровья» откроется в Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг Челябинска (ул. Труда 164). Ее посетители смогут определить уровень глюкозы и холестерина в крови, вычислить индекс массы тела, измерить давление, пройти анонимное тестирование на ВИЧ, а также получить консультации эндокринолога и терапевта. Акция состоится с 9:00 до 14:00.

Добавим, высокая распространенность заболевания часто бывает обусловлена такими факторами как снижение физической активности, ожирение и избыточная масса тела, нездоровое питание (избыточное употребление жирной и сладкой пищи), отягощенная наследственность.