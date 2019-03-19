На Южном Урале техника готова к уборке федеральных трасс

В «УралАвтодор» подготовили технику для весенней уборки федеральных трасс. Сейчас ведутся работы по вывозу снега и очистке обочин.

Дорожно-строительная компания «УралАвтодор» готовится к весенне-летне-осеннему сезону содержания федеральных трасс М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш». В настоящее время выполняются работы по очистке обочин и откосов, вывозу снега и льда. Особое внимание уделяется сложным участкам горной зоны и местам потенциального подтопления.

«Каждая машина комплектна и исправна, регулировки и технологические настройки наши специалисты проводят постоянно. В настоящее время проводится дополнительная проверка и осмотр техники на соответствие требованиям государственных контрактов», - комментирует технический директор АО «УралАвтодор» Александр Заболотских.

Проведенные мероприятия позволят обеспечить нормальное функционирование дорожной сети и эксплуатацию проезжей части в весеннее время года.

В целом «УралАвтодор» готов вывести на линию в весенний период порядка 90 единиц техники: на Р-254 «Иртыш» - 25 единиц техники, М-5 «Урал» - 65 единиц, в том числе 52 единицы комбинированных дорожных машин, трактора МТЗ с навесным оборудованием - 17 единиц, погрузчики - 15 единиц, автогрейдеры - 6 единиц.

Замечания и предложения по содержанию автодорог федерального значения М-5 «Урал» по Челябинской области принимаются по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы АО «УралАвтодор» 8-912-790-03-74 и ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.