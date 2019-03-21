На Южном Урале «Учеником года» стала школьница из Челябинска
Школьница из Челябинска стала победителем областного конкурса «Ученик года». Представлять регион на международном этапе будет Анастасия Каганович.
Сегодня, 21 марта, в регионе подвели итоги областного этапа конкурса «Ученик года». Победителем испытания стала одиннадцатиклассница гимназии № 26 города Челябинска Анастасия Каганович.
Конкурс «Ученик года» продолжался в течение трех дней. За это время его участники проводили мастер-классы, готовили творческие презентации, участвовали в дискуссиях и интеллектуальных состязаниях. По итогам всех конкурсных испытаний Анастасии удалось набрать наибольшее количество баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Теперь школьнице предстоит защитить честь региона на межрегиональном этапе конкурса. Отметим, межрегиональный конкурс «Ученик года» состоится в Ульяновске 25-30 марта.