На Южном Урале впервые пройдет фестиваль маунтинбайка

Живописнейший курорт «Солнечная долина» (Челябинская область) впервые в этом году примет участников фестиваля маунтинбайка. В сентябре не территории прекрасного места отдыха пройдет целая серия соревнований по разным дисциплинам горного велосипеда. Здесь соберутся профессиональные райдеры и любители экстремального скоростного спуска, а также кросс-кантрийщики.

В первый день фестиваля запланированы сразу четыре события. Откроет программу финал Кубка "Солнечной долины" по скоростному спуску. Самые отчаянные и смелые райдеры будут нестись с вершины горы по специально подготовленной трассе. Следом на старт детской гонки "Junior race. Eliminator" по небольшому стадиону выйдут самые юные участники фестиваля.

В заключении на старты выйдут кантрийщики – велосипедисты, предпочитающие пересеченную местность. В первый день фестиваля профессионалы и любители кросс-кантри выяснят, кто же быстрее заезжает в гору в гонке - короткую дистанцию в 120 метров с существенным набором высоты по каменистому грунту на выбывание.

Вечером первого дня состязаний велосипедистов организаторы турнира наградят победителей и устроят культурную программу – пройдут лекции от известных чемпионов. Во второй день спортивных мероприятий будет тоже очень состязательно.

Фестиваль будет продолжен и посвящён легендарному челябинскому веломарафону «5O'Clock», который с 2017 года переехал на «Солнечную долину». Марафон моментально собрал полторы сотни участников со всего Уральского федерального округа, включая сильнейших спортсменов Урала. Особенностью этого марафона является то, что участникам предстоит ехать по специально подготовленной трассе, пролегающей по всем живописным участкам курорта полтора, три, четыре и пять часов, в зависимости от выбранной категории.

«Я всегда ратую за развитие велоспорта. Соревнования в прошлом году собрали много участников-любителей. Это неудивительно – трасса живописная, разнообразная, непредсказуемая. Проехать по ней интересно, - отмечает президент Федерации велосипедного спорта Челябинской области Игорь Ивашин. – Но, для профессиональных стартов трасса не готова. Несомненно, у «Солнечной долины» огромный потенциал – здесь прекрасные условия для участников, отличный отель, хорошие рестораны, если вплотную заняться подготовкой трассы, то здесь будут проходить не только любительские старты, но и профессиональные».

Время до основных стартов пока еще есть. Все желающие велосипедисты могут зарегистрироваться на сайте: uc-project.ru

Справка:

Маунтинбайк – разновидность велосипедного спорта, соревнования на горных велосипедах.