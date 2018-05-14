На журфаке ЧелГУ будут обучать специалистов по работе с молодежью

Факультет журналистики Челябинского государственного университета открывает набор на уникальное для Южного Урала направление «Организация работы с молодежью».

Студенты будут специализироваться на медиаобразовании и медиабезопасности молодежи. Им предстоит освоить основы медиакоммуникаций, педагогики и менеджмента, а также ряд общих предметов.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧелГУ, направление бакалавриата в текущем году предполагает только очную форму обучения, а магистратура – только заочную. Выпускники смогут работать в сфере дополнительного образования: в школах, кружках детского творчества и в организациях по работе с молодежью, а также преподавать в непрофильных вузах и колледжах.

«Новая специальность - это совмещение журналистики, педагогики и менеджмента, - пояснила директор Учебно-научного центра медиаобразования факультета журналистики ЧелГУ Анна Морозова. – Если будущие журналисты получают навыки только в сфере медиа, то студенты этого направления приобретут знания и навыки и в медиакоммуникациях, и в работе с детьми и молодежью. На базе полученных знаний они смогут разрабатывать уроки по негативному влиянию медиа. Что касается магистратуры, то здесь будет углубленно изучаться научная и методическая деятельность. Это написание научных работ, формирование навыков учебно-методической деятельности».

На бакалавриат необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию. Всем поступающим в магистратуру предстоит пройти только творческий конкурс. Прием документов начнется уже с 20-го июня.