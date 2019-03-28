Начальник ГУ МВД региона Андрей Сергеев провел рабочую встречу с главой Челябинска Владимиром Елистратовым
Договоренность достигнута: администрация Челябинска и полицейский главк будут продолжать дальнейшее активное сотрудничество и принимать совместные меры, направленные на обеспечения охраны общественного порядка и безопасности челябинцев.
В Главном управлении МВД Росси по Челябинской области прошла рабочая встреча генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева и главы города Челябинска Владимира Елистратова.
Встреча состоялась после открытия многофункционального центра для автомобилистов. Он располагается в Челябинске на улице Университетская Набережная, 125. По линии ГИБДД в новом филиале автолюбители смогут получить государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также выдаче водительских удостоверений.
«На совещании рассматривался вопрос дальнейшего эффективного взаимодействия подразделений полиции и местных органов исполнительной власти. В частности, обсуждались совместно принимаемые меры, направленные на повышение защищенности граждан от противоправных посягательств. Помимо этого, на встрече также шла речь о создании более комфортных условий челябинцам в решении важных вопросов, находящихся в компетенции органов внутренних дел», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
По итогам встречи была достигнута договоренность продолжать дальнейшее активное сотрудничество и принимать совместные меры, направленные на обеспечения охраны общественного порядка и безопасности челябинцев.