Начинается техническое перевооружение железнодорожного вокзала Челябинска

В июне начнутся работы по обновлению челябинского железнодорожного вокзала к саммитам ШОС и БРИКС.

В первой декаде июня в связи с предстоящим техническим перевооружением вокзала Челябинска кассовый зал, расположенный в западной части первого этажа здания, будет закрыт для обслуживания пассажиров. Оформление проездных документов будет осуществляться в восточной части этого этажа. Также в восточной стороне вокзала будет размещено справочно-информационное бюро и кабинет дежурного помощника начальника вокзала.

«В рамках технического перевооружения на вокзале Челябинска будет проведена перепланировка первого этажа здания вокзала, модернизация инженерных сетей и оборудования. В проекте перепланировки учтены направления пассажиропотоков и оптимизирован путь пассажира от входа в здание до мест получения необходимых услуг. Все работы планируется завершить в 2020 году», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Первый этаж условно поделят на две части: в западной будет находиться кассовый зал, в восточной – камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. На смену застекленным кассам, которые сегодня занимают значительную часть помещения, придут кассы открытого типа с электронной очередью.

Камеры хранения перенесут с нулевого этажа на первый. Станет более комфортным пребывание на вокзале маломобильных пассажиров, для которых на первом этаже будет обустроена комната для ожидания.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первые шаги по техническому перевооружению железнодорожного вокзала начались в январе 2019 года. На вокзале была внедрена система электронной очереди, которая равномерно распределяет пассажиров, ускоряя процесс обслуживания. Все работы завершаться к саммитам ШОС и БРИКС.

Напомним, что в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Всю необходимую инфраструктуру для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске планируется подготовить к ноябрю 2019 года. К саммитам строится конгресс-холл «Таганай» на улице Труда, гостиница на Васенко, общественно-деловой центр с двумя башнями «ШОС» и «БРИКС», которые расположатся на двух берегах реки Миасс и будут соединены мостом-переходом, три поселка для приема руководителей делегаций и появится современная транспортная развязка. Будут обновлены фасады на гостевых маршрутах.