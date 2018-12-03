Награждены лучшие сотрудники АО «Трубодеталь» по итогам 2018 года

На челябинском заводе «Трубодеталь», входящем в состав Объединенной металлургической компании, состоялось чествование победителей конкурса «Лучший работник» по итогам 2018 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», управляющий директор предприятия Дмитрий Марков вручил почетные грамоты заводчанам, которые заняли первые места в 31-й номинации: это лучшие рабочие и специалисты ключевых профессий, инженеры, руководители, а также работники, показавшие высокие результаты в сфере безопасности труда и в сфере развития производственной системы. Их фотографии в течение всего 2019 года будут украшать доску почета предприятия. Сотрудники, занявшие второе и третье место, получили грамоты и подарки.

По словам Дмитрия Маркова, у каждого из сотрудников, побеждающих в конкурсе «Лучший работник», большой пул достижений и побед: они всегда делают больше и лучше, чем от них требуются, очень любят свое дело и выполняют работу добросовестно. Эти люди не останутся без внимания руководства.

АО «Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420-ти миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.