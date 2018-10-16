Напитки из овса от «Союзпищепрома» признаны лучшими в России

Растительные напитки ООО «Объединение «Союзпищепром» вновь признаны лучшими в России. Сразу несколько золотых медалей получило предприятие на «Золотой осени» - крупнейшей в стране агропромышленной выставке, которая проходила на столичной ВДНХ с десятого по 13 октября.

«Союзпищепром» участвовал в выставке в составе челябинской делегации. Всего от региона были заявлены только семь компаний. Критерии отбора: продукция должна относиться к категории здорового питания, иметь максимально натуральный состав, отвечать высоким стандартам экологичности и безопасности.

Центром экспозиции Челябинской области в 2018 году стала линейка продуктов «Здоровое меню» объединения «Союзпищепром». Компания угощала гостей «Золотой осени» растительными йогуртами и киселями. Особый интерес вызвал кофе, приготовленный на растительном молоке «Соя Professional». Сделанное на основе сои без ГМО, молоко не содержит лактозы, позволяет бариста создавать кофе с шикарной пенкой и сохранять уникальный вкус кофе.

Растительные напитки «Здоровое меню» стали настоящим открытием выставки. Легкий, низкокалорийный продукт прошелся москвичам по вкусу. Произведенные на основе воды и злаков напитки богаты витаминами, кальцием и микроэлементами.

Итогом выставки стало сразу несколько золотых медалей. Прежде всего, эксперты отметили инновационные растительные напитки компании: овсяное молоко, овсяный йогурт со вкусом персика и овсяный кисель со вкусом малины под маркой «Здоровое меню». Также золотой медали удостоилось льняное масло холодного отжима той же марки.

Как напоминает пресс-служба предприятия, это уже третья награда высшей пробы для компании в этом году. Растительные напитки «Союзпищепром» получили «золото» на международных выставках «ПродЭкспо» и Worldfood.

«Такое признание говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, - рассказывает президент компании Александр Берестов. - Производство продуктов для здорового питания - это долгосрочная стратегия, по которой развивается наше предприятие. Мы не отдаем дань моде, мы искренне верим, что с помощью правильных продуктов питания люди смогут качественно улучшить свой уровень жизни, сохранить молодость на долгие годы».

В этом году «Союзпищепром» завершил строительство первого в России завода по производству напитков из растительного сырья. На сегодняшний день в линейке «Здоровое меню» - рисовое, пшеничное, овсяное, кокосовое, соевое молоко, а также пять видов овсяных йогуртов и шесть - овсяных киселей. Продукция челябинского завода успешно продается не только в регионах России, но также за рубежом, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Китае.