Наступает "тужилка" по Масленице

Заканчивается первая неделя Великого семинедельного поста, который начался 11 марта и продлится до 27 апреля, Пасхи.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской и Златоустовской епархии, первые четыре дня первой седмицы Великого поста в храмах читался покаянный канон преподобного Андрея Критского. Он напоминает, насколько опасность ада была серьезной.

В субботу первой недели Великого поста, 16 марта, по старым традициям отмечается так называемая, «тужилка» по Масленице. Раньше на Руси в этот день в некоторых местностях России мужчины пекли постные блины.

Первое воскресенье Великого поста - «Сборное» воскресение - особым образом отмечалось только в крупных городах. В Москве, например, устраивали знаменитый торг певчими птицами и собаками, а также выставку говорящих скворцов и умных собак.

А в нижегородских деревнях в первое воскресенье Великого поста устраивали «козью масленицу» - наряжали венками и лентами козу или козла, и водили по улицам. В первые дни поста домашним животным перепадало все сытное, скоромное, что не успевали доесть до Чистого понедельника.

В пост разрешалось есть только продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, ягоды, грибы, мед, крупы. Дважды за это время можно подать на стол рыбное блюдо - в Благовещение и в Вербное воскресенье. Мясо, молоко, сливочное масло, яйца, сыр из меню этих недель исключаются.

На вино запрета нет, но его необходимо ограничивать. И совсем нельзя пить по средам и пятницам.

В храме отмечают, начать пост легко, а удержаться до его завершения – гораздо труднее. При этом в пост нужно не только ограничивать себя в еде, но и совершать добрые дела. «Какое дело совершить? Спросите сами себя и найдете ответ. Главное – совершить дело, а не размышлять о том, что можно сделать доброго», – говорил архипастырь.