Наталья Котова дала Орлу ряд поручений

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова сегодня, 3 июля, побывала с инспекционной поездкой в Ленинском районе города. Ее сопровождал глава района Александр Орел.

Градоначальник побывала во дворах домов номер 24-Б и 26 по улице Гагарина. В этих дворовых территориях дорога перед домами находится в кошмарном состоянии - ямы, гигантские лужи.

Местный житель пожаловался, что уже много лет во дворе дома №24-Б нереально ходить с колясками. Причем и зимой, и летом. Зимой здесь снежная каша, летом - лужи. Чуть получше ситуация во дворе дома №26.

Далее временно исполняющая полномочия главы отправилась по адресу: улицаГагарина, 50. Она осмотрела установленные на этой территории шесть незаконных объектов и понаблюдала за высадкой цветов.

Глава района Александр Орел заверил Наталью Котову, что в ближайшее время ларьки уберут. Вполне вероятно, что на освободившемся месте будет разбит сквер.