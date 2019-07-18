Присылайте свои новости

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова осталась недовольна результатами проверок благоустройства дворов областного центра. Она потребовала, чтобы главы лично проинспектировали свои территории.
О результатах проверки благоустройства дворовых территорий Челябинска сегодня, 22 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации доложил начальник управления организационной и контрольной работы администрации Челябинска. Как отметил Валерий Смирнов, было проверено 24 площадки и выявлены существенные недоработки со стороны подрядчиков.
«Отсутствует инфраструктура для маломобильного населения. Это касается инвалидов, мамочек с колясками и детей. Нет комплексного подхода к благоустройству. Не всегда демонтируются старые игровые формы. Подрядчики используют в работе дешевую краску, не обеспечивается санитарная обработка территории, не вывозиться мусор, не коситься трава. Такие нарушения были выявлены в Металлургическом, Ленинском и Калининском районах Челябинска», - сообщил начальник управления организационной и контрольной работы администрации Челябинска Валерий Смирнов.
Этот архитектурный изыск, наглядно показывает отсутствие главного архитектора в Челябинске
«Есть над чем задуматься. Главы! Не сидите в кабинетах, встали и поехали смотреть, что там у вас происходит. Все нарушения подрядчик должен устранить», - потребовала Наталья Котова.