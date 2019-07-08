Наталья Котова: Хаос с несанкционированными частными объявлениями нужно прекращать

В Челябинске могут появятся тумбы для частных объявлений. Исполняющая обязанности главы города Наталья Котова дала подчиненным поручение проработать вопрос их размещения.

Инициатива о появлении на остановках Челябинска тумб для частных объявлений прозвучало от Натальи Котовой сегодня, восьмого июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска после доклада заместителя главы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова о ликвидации несанкционированной рекламы на столбах, заборах и фасадах жилых зданий.

«Успехи есть, но нужно подумать, как сделать так, чтобы эти места не становились объектами для новых расклеек объявлений. Нужно установить специальные тумбы, чтобы все было цивилизовано. Сейчас объявления везде – на столбах, на заборах. Этот хаос нужно прекращать. Задача, которую я ставлю перед собой – навести порядок. Нужно продумать вопрос о размещении тумб», - сказала Наталья Котова.

Кроме того, Наталья Котова дала Владимиру Алейникову отдельное поручение разобраться и выяснить, а почему МУП «Коммет», который занимается очисткой столбов от объявлений в Металлургическом районе, указал одну информацию о проделанной работе, а комиссия управления организационной и контрольной работы администрации Челябинска, которая выходила с проверкой выяснила, что данные оказались недостоверными. На трех объектах из десяти работы были выполнены частично.