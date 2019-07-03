Наталья Котова испытала позитивные эмоции на берегу озера Смолино

Посещение набережной озера Смолино стало для временно исполняющей обязанности главы Челябинска Натальи Котовой (сегодня, третьего июля, градоначальница вместе со своими заместителями совершила объезд ряда объектов городской инфраструктуры) позитивным моментом рабочей поездки.

По ее словам, глава Ленинского района Александр Орел планирует в недалеком будущем благоустроить набережную. При голосовании на портале «Активный житель74» проект ее преображения выбрали более тысячи жители микрорайона, прилегающего к этой территории.

«Думаю, если мы благоустроим эту часть набережной, жители всего Ленинского района будут приезжать сюда и гулять по ней. Обращаю внимание, речь идет не об организации пляжного отдыха, а именно об обустройстве прогулочной зоны», - отметила Наталья Котова.

По ее словам, у районной администрации есть восемь миллионов рублей сэкономленных денежных средств, которые будут направлены на этот проект (его общая стоимость составляет 35 миллионов).

Градоначальница выразила надежду, что за два-три года проект благоустройства набережной озера Смолина будет закончен.

По словам Натальи Котовой, в перспективе планируется преобразить два километра набережной - до участка прибрежной зоны водоема, который находится в микрорайоне «Смолинский» (там территория была благоустроена в прошлом году).

«Хотим создать единую прогулочную зону, для того чтобы люди могли гулять, сидеть на лавочках - готовы поставить малые архитектурные формы. Одним словом, наслаждаться жизнью», - сказала Наталья Котова.

Александр Орел напомнил, что озеро Смолино является уникальным природным комплексом, до революции являлось целебным водоемом и вдоль него было расположено огромное количество санаториев. С развитием крупного производства на территории Ленинского района озеро пришло в запустение.

Сегодня, по словам Александра Орла, его сложно назвать местом, удобным для прогулок. Желание местных жителей изменить ситуацию – огромно. Люди хотят приходить на берег Смолино, гулять вдоль него, приятно проводить время.

Глава района напомнил, что первые шаги по преображению прибрежной территории озера были сделаны три года назад, когда на противоположном берегу водоема появилась очень удобная и комфортная, по мнению Орла, набережная, называемая сегодня Смолинским сквером.

«Жители не хотят, чтобы мы останавливались. Есть желание продлить набережную до ДК ЧКПЗ. Берега здесь очень разные. Участок, где существует берегоукрепление, - осталось только благоустроить. Проект стоимостью 35 миллионов рублей разработан и будет реализован - я надеюсь – в течение двух лет. Существует и более сложная часть, где растет камыш, отсутствует берегоукрепление и в озеро впадает огромное количество ручьев. Очень много там и коммунальных сетей. Здесь нужен очень серьезный проект по отводу грязной воды от озера, по берегоукреплению. Это немного другая история. Мы сегодня с архитектурой занимаемся разработкой документации по этой территории. В целом есть желание, чтобы в обозримой перспективе (трудно назвать конкретные сроки, потому что мы не понимаем стоимости основной части работ) удалось соединить ДК ЧКПЗ и мужской Богоявленский монастырь прогулочной трассой», - подчеркнул Александр Орел.

По его словам, на реализацию этих целей ориентировочно уйдет от пяти до семи лет.