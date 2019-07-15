Присылайте свои новости

На Краснопольском проспекте в Челябинске нет тротуаров для пешеходов. Это открытие сегодня, 18 июля, сделала для себя временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова, инспектируя Курчатовский район города.

Наталья Котова отправилась в пешую прогулку по микрорайону Парковый, в частности, по Краснопольскому проспекту. Здесь нет тротуаров для пешеходов. По одну сторону дороги шиномонтажка, с другой – стройка. И люди ходят прямо по проезжей части, рискуя жизнью, лавируя между машинами. А там, где есть хотя бы какое-то подобие тротуара, он засыпан гравием и в дождь тропинка превращается в грязное месиво.

«Снести нужно эту шиномонтажку и поговорить с миндором, чтобы пока хотя бы временные тротуары сделали. Кроме того, здесь большая часть территорий вдоль дорог занята незаконными стоянками. По Краснопольскому проспекту пока очень неприглядная картина», - отметила Наталья Котова.

Подобная ситуация сложилась и в поселке Чурилово. Причем дело с мертвой точки не сдвигается уже порядка семи лет. Движение по дороге на улице Ферганской было открыто в 2013 году – временно, без пешеходного тротуара с одной стороны. Именно по этой причине дорога не сдана в эксплуатацию до сих пор. По левой стороне выросли многоэтажки. Там все благоустроено. Есть тротуар для пешеходов. А вот люди, которые живут в частном секторе, что на правой стороне, идут к своим домам прямо по проезжей части. В этом случае после публикаций на сайте агентства «Урал-пресс-информ» в дело вмешалась прокуратура и вышла с исковым заявлением в суд. Суд обязал городские власти достроить дорогу, но пока решение суда не исполнено.