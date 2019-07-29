Наталья Котова: Необходимо провести инвентаризацию всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне
Общество
Сегодня, 12:50
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске продолжается подготовка в 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На праздничные мероприятия запланировано потратить 53 миллиона рублей. Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова дала поручение уделить внимание каждому ветерану и провести инвентаризацию всем памятников и мемориальных комплексов, посвященных ВОВ.

 Речь о подготовке к в 75-летию победы в Великой Отечественной войне шла сегодня, 29 июля, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска. К юбилейной дате запланировано проведение 120 мероприятий. В областном центре сегодня проживает 13929 ветеранов ВОВ. Специалисты сейчас обследуют их социально-бытовые условия, условия проживания.

«Ветеранам оказывается помощь на дому, предусмотрены выплаты из областного бюджета на ремонт жилья и газификацию. Пользуются ветераны и новой мерой поддержки – это компенсация за приобретение приставки для цифрового телевидения. Все делается для того, чтобы обеспечить наших ветеранов качественными условиями жизни», - сообщила председатель комитета социальной политики города Челябинска Любовь Мошкова.

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова дала поручение провести также инвентаризацию всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Сегодня, 11:45
Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Происшествия
Сегодня, 11:12
После аварии с автокраном Алексей Текслер собирает совещание по челябинскому транспорту
Общество
25.07.19 13:21
По примеру Москвы
Власти Челябинска хотят использовать  столичный опыт  в благоустройстве города
Общество
23.07.19 14:40
В принудительном порядке
В Курчатовском районе Челябинска начали сносить незаконную ярмарку
26.07.19 16:32
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28, 29 июля
26.07.19 16:25
Магнитогорский центр занятости населения и «ММК» провели встречу по обучению работников предпенсионного возраста
26.07.19 16:06
В Челябинске должен появиться государственный приют для бездомных животных
26.07.19 15:57
Завершен капитальный ремонт моста через реку Черная
26.07.19 14:26
В Челябинске пройдет фестиваль гуманного отношения к животным
26.07.19 12:29
В Челябинской области захоронили останки красноармейца Николая Чистова
25.07.19 17:50
ЧелГУ приглашает абитуриентов. Об условиях обучения в вузе расскажет новый ректор
25.07.19 17:36
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля
25.07.19 16:43
Часть аварийных домов Копейска не могут попасть в программы по переселению
25.07.19 16:32
Планируем детский День рождения и играем до упаду в "Мегалэнде"
Общество
Сегодня, 11:45
Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Среда обитания
Сегодня, 13:09
Штормовое предупреждение для южноуральцев
Новости
Сегодня, 13:09
Общество
В Челябинске прошел фестиваль гуманного отношения к животным
Сегодня, 13:02
Экономика
Южноуральцам автоматически вернут переплату за электроэнергию
Сегодня, 12:57
Происшествия
Жителя Миасса сбил грузовой поезд
Сегодня, 11:58
Происшествия
В Челябинске сторож детского сада покалечил пьяного мужчину бензопилой
Сегодня, 11:42
Экономика
«Уралкуз» улучшил показатели за первое полугодие
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 13:09
Общество
В Челябинске прошел фестиваль гуманного отношения к животным
26.07.19 16:32
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28, 29 июля
26.07.19 16:25
Общество
Магнитогорский центр занятости населения и «ММК» провели встречу по обучению работников предпенсионного возраста
26.07.19 15:57
Общество
Завершен капитальный ремонт моста через реку Черная
26.07.19 14:26
Общество
В Челябинске пройдет фестиваль гуманного отношения к животным
Теги
Наталья Котова
Великая Отечественная война
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика