Наталья Котова: Необходимо провести инвентаризацию всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне

В Челябинске продолжается подготовка в 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На праздничные мероприятия запланировано потратить 53 миллиона рублей. Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова дала поручение уделить внимание каждому ветерану и провести инвентаризацию всем памятников и мемориальных комплексов, посвященных ВОВ.

Речь о подготовке к в 75-летию победы в Великой Отечественной войне шла сегодня, 29 июля, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска. К юбилейной дате запланировано проведение 120 мероприятий. В областном центре сегодня проживает 13929 ветеранов ВОВ. Специалисты сейчас обследуют их социально-бытовые условия, условия проживания.

«Ветеранам оказывается помощь на дому, предусмотрены выплаты из областного бюджета на ремонт жилья и газификацию. Пользуются ветераны и новой мерой поддержки – это компенсация за приобретение приставки для цифрового телевидения. Все делается для того, чтобы обеспечить наших ветеранов качественными условиями жизни», - сообщила председатель комитета социальной политики города Челябинска Любовь Мошкова.

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова дала поручение провести также инвентаризацию всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне.