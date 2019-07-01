Присылайте свои новости

В Курчатовском районе Челябинска для садоводов появятся благоустроенные места для торговли. Такое поручение сегодня, 18 июля, дала главе Курчатовского района временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова во время рабочей поездки по северо-западу.

Врио главы осталась крайне недовольна тем, в каких условиях садоводы торгуют излишками своего урожая.

«Необходимо создать условия для садоводов. Сделайте благоустроенные места для торговли. Необходимо обратится в управление торговлю и решить этот вопрос. Сейчас они торгуют на самодельных столиках, сидят на деревянных ящиках. Это не безопасно. Нужно подумать, как это все быстро реализовать, чтобы оборудованные места появились уже в августе. Но, если на местах торговли будет антисанитария, то будут вопросы уже к садоводам. Их задача не оставлять после себя мусор, а убирать его за собой. Нам сейчас необходимо лишь создать для людей комфортные условия», - сказала Наталья Котова.

Главе Курчатовского района Сергею Антипину дано поручение решить вопрос с оборудованными местами для садоводов к августу.