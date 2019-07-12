Наталья Котова оценила эффективность работы полиции Челябинска

Полицейские Челябинска подвели итоги работы за первое полугодие. В областном центре снизилось количество умышленных убийств, квартирных краж и мошенничеств. Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова дала свою оценку работе стражей порядка.

За первое полугодие 2019 года полицейские Челябинска обеспечили охрану общественного порядка при проведении около двух тысяч общественно-политических, спортивных и культурно массовых мероприятий, в которых приняло участие более миллиона жителей и гостей города. Нарушений допущено не было.

На территории Челябинска сократилось число умышленных убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Почти на 30 % стало меньше квартирных краж, на 20 % краж из машин. На 17,5 % снизилось количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в нетрезвом состоянии. В «Социально-реабилитационный центр для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», были помещены около трех с половиной челябинцев. В сфере незаконного оборота алкоголя возбуждено около 100 уголовных дел, изъято более 48 тысяч литров алкогольной продукции.

«Совместно с сотрудниками прокуратуры и судов проводится борьба по линии незаконного игорного бизнеса. Возбуждено более 40 уголовных дел, изъято около 250 единиц игорного оборудования. Продолжена работа и в сфере пресечения фактов незаконного изготовления, распространения, сбыта и контрабанды наркотиков. Изъято порядка 46 килограммов наркотиков. В суд направлены уголовные дела в отношении 477 человек», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по Челябинской области Любовь Гайнулина.

Свои плоды приносит и операция «Ночь», которая проводится в городе один раз в месяц. За шесть рейдов полицейские Челябинска раскрыли 110 преступлений, задержали 46 человек, которые находились в розыске.

Кроме того, в Челябинске снизилась аварийность на дорогах. Количество ДТП сократилось на четыре процента, число погибших – на 40.

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова оценила эффективность работы полиции Челябинска.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав челябинского гарнизона полиции за совместную работу в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий, особо отметив вклад полицейских при проведении единых государственных экзаменов и выпускных вечеров, а также проводимую работу с несовершеннолетними в рамках летнего оздоровительного сезона», - сказала Наталья Котова.

Ранее Наталья Котова встречалась с главным полицейским Челябинской области Андреем Сергеевым, отметив при встрече эффективность работы полиции столицы Южного Урала. Также были затронуты совместные меры по обеспечению охраны общественного порядка в период подготовки и проведения предстоящих саммитов ШОС и БРИКС. Уже сейчас обследуются места проживания и пребывания участников, идет проверка строящихся объектов инфраструктуры. Принимаемые меры позволяют проверить готовность полиции и администрации города к обеспечению общественной безопасности.

Фото: УМВД по городу Челябинску