Наталья Котова попросила директора «Городской среды» Шумакова найти менее ответственную работу

В Челябинске директор МКУ «Городская среда» Сергей Шумаков, возглавлявший муниципальное учреждение с 19-го июня 2017-го года, попрощался со своей должностью. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Покинуть пост руководителя «Городской среды» чиновнику предложила временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова – после выезда в поселок Чурилово третьего июля. Представшей ее взору картиной градоначальница осталась недовольна. Она попросила Шумакова уйти с этой должности и найти себе менее ответственную работу, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска.

О том, кто станет новым руководителем МКУ «Городская среда», будет объявлено в понедельник, восьмого июля.

Напомним, ранее Наталья Котова сделала заявление, что будет сокращать штат челябинской мэрии и ее структурных подразделений с целью повышения эффективности каждого сотрудника и организации максимально эффективного и оперативного взаимодействия между структурными подразделениями администрации.

Сергей Шумаков ранее являлся депутатом совета депутатов Советского района Челябинска, свой мандат сдал за полгода до истечения полномочий. К слову, его имя неоднократно фигурировало в публикациях прессы – Шумакова обвиняли в «крышевании» ларьков. К слову, в Чурилово Наталья Котова побывала как раз с проверкой незаконных торговых объектов – хотела лично посмотреть, как исполняется данное ею на прошлой неделе поручение об их сносе. Проверка показала, что на улице Зальцмана, как гриб после дождя, чудесным образом снова появился ларек, убранный оттуда всего несколько дней назад.