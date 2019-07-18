Присылайте свои новости

Наталья Котова требует уволить директора парка Пушкина
Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 12:34
Автор: 
Инна Шемаева

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска распорядилась принять кадровое решение в отношении руководителя МУП «Горсад имени Пушкина» Ольги Поповой, в ведении которой находятся подземные переходы на площади Революции. Наталью Котову не устроил ход ремонтных работ.

Сегодня, 22 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы города по социальным вопросам Сергей Авдеев получил нагоняй от врио главы Натальи Котовой. Он сообщил о ходе ремонтных работ в подземных переходах на Площади Революции. Он отметил, что началась укладка гранита, покрашены металлические конструкции, но от графика рабочие отстают.

«О каком графике вы мне постоянно говорите? Работы должны были начаться еще в апреле. Что подрядчик не знает, что делать? Сколько они еще будут брать на себя обязательства? Неужели вы до сих пор верите, что они за полтора месяца все доделают? Сегодня принимайте кадровое решение по тому руководителю, который заключил эти контракты», - потребовала Наталья Котова.

Напомним, контракт на ремонт подземных переходов заключало МУП «Горсад имени Пушкина», отвечающее за подземные переходы на площади Революции. Его выиграла компания ООО ТСК «Специнвест». Ремонт переходов под площадью Революции предусматривает замену облицовки стен, ремонт потолков, напольного покрытия, приведение в соответствие всех конструкций. В техническом задании прописано также то, что подземные переходы должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время работы по данному направлению еще не начинались.

Автор: 
Инна Шемаева
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