Присылайте свои новости

Тротуары в никуда и отсутствие парковок – временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова поставила «неуд» благоустройству микрорайона Парковый.

Наталья Котова сегодня, 18 июля, дала свою оценку благоустройству микрорайона Парковый на северо-западе Челябинска. В частности, на прошлась по дворам домов, расположенных по улице Шмакова. Увиденное ее не впечатлило. Наталья Котова осталась недовольна: дома «натыканы» вплотную друг к другу, территории не благоустроены, дорожки для пешеходов ведут в никуда и посыпаны только гравием. Мест для парковки автомобилей практически нет. Нарекания жителей также вызывают разворотные площадки маршрутных такси, отсутствие какой-либо пешеходной логистики.

«В микрорайоне велась неправильная градостроительная политика. Застройщик строил дома и бросал их, больше ничего не делалось. Нужно сделать тут дорожки, чтобы люди могли спокойно дойти до поликлиники или магазина. Те, которые есть просто посыпаны гравием. Ни к школе, ни к остановке не могут спокойно добраться люди. Мы с вами живем в двадцать первом веке, это нужно исправлять. Нужно исправлять ситуацию», - отметила Наталья Котова.

По словам Натальи Котовой, сейчас необходимо сделать перераспределение средств с других объектов. Если это не получиться сделать в этом году, то это нужно запланировать на 2020 год.