Наталья Котова взяла на особый контроль подземные переходы на площади Революции

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова потребовала отчета о ходе ремонта подземных переходов на площади Революции и дала поручение руководителю комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Сергею Чигинцеву проанализировать состояние других переходов, на которые жалуются жители города.

Сегодня, восьмого июля, подрядчик, который занимается ремонтом пешеходных переходов на площади Революции, выведет на объект дополнительно 11 рабочих. Об этом на традиционном аппаратном совещании в администрации рассказал заместитель главы Челябинска по социальной политике Сергей Авдеев. В выходные в «подземке» работало только два человека.

«По ремонту переходов на площади Революции составлен подневной график работ. Все держим на контроле. Сегодня подрядчик заказывает гранит. 28 августа все работы будут закончены. Сейчас заканчивается демонтаж пандусов», - рассказал заместитель главы Челябинска по социальной политике Сергей Авдеев.

Исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова потребовала держать ход работ на особом контроле.

«Держите все на контроле. Если подрядчик не будет справляться, то сразу мне докладывайте», - сказала Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Наталья Котова поручила разобраться с компанией, ответственной за ремонт подземелья на площади Революции первого июля. По мнению градоначальницы, работы идут медленно - если вообще ведутся: спускаясь в подземелье в центре города или проходя мимо, Наталья Котова ни разу не увидела никого из ремонтников - чиновницу заинтересовал вопрос, работает ли вообще подрядчик на данных объектах.

Председатель городской Думы Челябинска Станислав Мошаров сегодня на аппаратном совещании добавил, что жалобы от жителей Челябинска поступают также на состояние подземного перехода возле магазина «Детский мир».

«По всем подземным переходам даю поручение руководителю комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Сергею Чигинцеву. Необходимо посмотреть, у кого они находятся в аренде, рассмотреть целесообразность такой аренды, если есть жалобы», - отметила Наталья Котова.

Также исполняющая обязанности главы Челябинска добавили, что при необходимости администрация города готова обращаться в суд.