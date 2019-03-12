Назначены публичные слушания по проекту забора воды для нужд Томинского ГОКа

Назначена дата публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения водовода для производственных нужд Томинского горно-обогатительного комбината (ГОКа)в Челябинской области.

Публичные слушания по данному вопросу назначены на среду, 27 марта. В 10 часов утра они пройдут в Томинском сельском поселении, а в 14 часов - в Полетаево.

Замечания и предложения по проекту принимаются комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 27 марта 2019 года, говорится в документе.

Как уже сообщало агентство, Томинский горно-обогатительный комбинат получил разрешение на забор воды для своих производственных нужд из реки Миасс в створе выше Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника Челябинска и ближайших населенных пунктов. Активисты движения «Стоп ГОК» выступают категорически против этого проекта. Они считают, что реализация этого решения может привести к водному коллапсу.

Специалист по вопросам водоснабжения и водоотведения с более чем 50-летним стажем Светлана Князева подготовила экспертное заключение по разработанной документации.

По ее мнению, проекты планировки и межевания территории водовода в Полетаевском и Томинском сельских поселениях, представлены на публичные обсуждения преждевременно. По ее словам, пока окончательно не согласован вопрос о возможности производственного водозабора во втором поясе ЗСО.

Эксперт считает, что «на публичные обсуждения и, далее, на общественную и государственные экспертизы необходимо представить проектную обоснованную документацию системы производственного водозабора: водозабор, насосная станция, водовод». Но этот проект, уверены эксперт, не должен быть реализован в связи с нарушениями природоохранных законов и санитарных норм.