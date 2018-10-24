Названы лауреаты VI открытого кинофестиваля Челябинской области «ЭфиР 74»

Вчера, 23 октября, в Челябинске во Дворце пионеров и школьников имени Н.К.Крупской состоялось подведение итогов и церемония награждения лауреатов VI открытого фестиваля экологических фильмов и рекламы Челябинской области «ЭФиР 74».

В церемонии приняли участие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв, первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман, директор Челябинского областного Киноцентра имени С. А. Герасимова Виталий Тарасов, президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян, заместитель директора Екатеринбургского мультимедийного исторического парка «Россия – Моя История» Андрей Зуев.

О фестивале, его итогах и победителях корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказал редактор Челябинского областного Киноцентра имени С.А.Герасимова Юрий Сычёв:

«Всего на участие в фестивале было подано 102 заявки из самых разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Иран, Казахстан). Все члены жюри, зрители отметили возросший художественный уровень работ. Это объясняется, с одной стороны, возрастающим авторитетом фестиваля – в этом году среди участников были профессиональные киностудии и телерадиокомпании. И это вполне логично – уровень киносмотра растёт с ростом числа участвующих в нём профессионалов. С другой стороны, развиваются детские кино– видеообъединения. И если бы в Челябинском институте культуры готовили руководителей детских киностудий, а не «кинопродюсеров», востребованность выпускников была бы выше, ведь кинопродюсеру у нас в области, по сути, делать нечего, в отличие от руководителей детских коллективов. Да и вряд ли есть смысл готовить специалистов для других регионов, если кроме постоянных участников фестивалей (коллективов из Златоуста и Челябинска), очень интересные работы в самых разных жанрах и

технике представили коллективы из Верхнего Уфалея и Троицкого района».

Лауреатами фестиваля в разных номинациях стали: «Творческая мастерская АйКиноша» (г.Челябинск); В.Алексеев (Телерадиокомпания «Кунгур» Пермский край); А.Игликов (9 лет, объединение «АсСоРтИ» с. Нижняя Санарка Троицкого района Челябинской области); Е.Львова и И.Борисенко

(г. Екатеринбург); М.Хабарова и Е.Токарева (Студия «ПозиТиВ» г. Златоуст); Э.Мухамадиев (г. Москва); А.Косенков (Киностудия «Азия-Фильм», г. Новосибирск); А.Неврычева, А.Литвиненко и Л.Боярчук (г. Челябинск).