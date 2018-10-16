Названы самые благоустроенные города Челябинской области

Челябинск признан самым благоустроенным городом в Челябинской области за 2017 год среди крупных городских округов с населением свыше 100 тысяч жителей.

Итоги регионального конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области» были озвучены на совещании с главами 16 октября.

Как сообщил вице-губернатор Сергей Шаль, в 2017 году в конкурсе приняли участие 40 из 285 муниципальных образований (в 2016 году - 28, в 2017 году - 42).

Муниципалитеты оценивались по нескольким показателям благоустроенности - от принятых нормативно-правовых актов в сфере благоустройства до оценки доступности и комфортности среды проживания. Каждый показатель оценивался по 5-ти бальной шкале.

Конкурс проводился по пяти категориям поселений в зависимости от численности населения.

В первой категории «городские округа с населением более 100 тысяч человек» лидером стал Челябинск, набрав 185 баллов. Магнитогорск отстал от областного центра всего на 2 балла, заняв второе место. На третьей позиции – Златоуст (174 балла). Миассу в тройку победителей войти не удалось.

Челябинск оказался лучше других муниципалитетов по ряду показателей. В частности, в областном центре больше всех выделяют средств из местного бюджета на проведение работ по повышению благоустроенности поселения (правда, с эффективностью использования выделенных средств некоторые могут поспорить). Челябинск больше других участвует в госпрограммах социально-экономического развития и энергоресурсосбережения.

По второй категории (городские округа с населением от 30 тысяч жителей до 100 тысяч жителей) приняли участие 7 из 12 муниципальных образований. Победителями признаны Сатка (217 баллов), Южноуральск (205 баллов) и Еманжелинск (201 балл). Сатка отличилась высоким уровнем санитарно-эпидемиологического содержания поселения, обеспеченностью спортплощадками и экономическим эффектом, полученным от реализации программы энергоресурсосбережения (296 рублей на 1 жителя).

В третьей категории «городские поселения с населением до 30 тысяч жителей» в тройку лидеров вошли Пласт (208 балла), Катав-Ивановск (176 баллов) и Усть-Катав (161 балл). Пласт стал лучшим по обеспечению доступной среды для жизнедеятельности маломобильных групп населения, по объемы выделенных средств на благоустройство в расчете на одного жителя (4019,08 рубля), по санитарно-эпидемиологическому состоянию поселения и качеству дорожного покрытия (67,7 % дорог с усовершенствованным покрытием).

В четвертой категории - крупные сельские поселения с населением от 5 тысяч человек – приняли участие только 5 из 27 сельских поселений. Победителем конкурса стало Увельское сельское поселение, набравшее 219 баллов. Второе и третье место заняли соответственно Варненское (197 баллов) и Кизильское сельское поселение (182 балла).

В Увелке также отмечен высокий уровень обеспечения доступной среды для жизнедеятельности маломобильных групп населения и объемы выделенных средств на благоустройство (5519,67 рубля на 1 жителя).

Участники пятой конкурсной категории среди муниципалитетов с населением до 5 тысяч человек оказались самыми активными – в конкурсе приняли участие 19 муниципалитетов. В итоге самым благоустроенным признано Саргазиинское сельское поселение Сосновского района (203 балла), Тарасовское сельское поселение Чесменского района (190 баллов) и Борисовское сельское поселение Пластовского района (168 баллов).

Саргази стали лучше других по обеспечению экологической безопасности населения, по доли территории, занятой зелёными насаждениями и обеспеченностью детскими игровыми площадками.

Сегодня в торжественной обстановке всем победителям, а также участникам конкурса, занявшим вторые и третьи места, были вручены памятные дипломы. Впервые в 2018 году призеры конкурса (занявшие три первых места) получат денежное вознаграждение. Призовой фонд – 27 миллионов рублей.

Напомним, конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области» проводится с 2012 года.