Неделю бесплатных экскурсий в Челябинской области завершил визит к таксидермисту

От паломничества по святым местам до плетения кос лошадям: в Челябинской области завершилась неделя бесплатных экскурсий. Заключительным путешествием стал визит студентов кафедры туризма и музееведения ЧГИК в государственный исторический музей Южного Урала.

Первокурсники посетили зал природы. Таксидермист с 30-летним стажем Николай Балдин, создавшим практически все чучела птиц, которые туристы видят в музейных витринах, рассказал, что правильно обработанные тушки пернатых можно даже стирать. Чтобы чучело сохранилось на десятилетия, его необходимо обработать раствором мышьяка. Зато после этого оно может стоять годами. Правда периодически экспонаты чистят бензином.

Как напоминает пресс-служба Центра развития туризма Челябинской области, всего было проведено шесть бесплатных экскурсий, в том числе воспитанники центра помощи детям «Аистенок» побывали в молодежном театре, ребята с ограниченными возможностями здоровья из благотворительного центра «Звездный дождь» посетили пони-ферму, представители старшего поколения побывали в паломническом туре по святым местам Чебаркульского района.

Сегодня, пятого октября, в 17 часов в Челябинске, на сцене концертного зала имени Сергея Прокофьева, состоится большой праздник регионального масштаба - вручение туристской премии «На Южный Урал».