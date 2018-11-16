Недетский разговор: полицейские Челябинска рассказали школьникам всю правду о наркотиках

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции Челябинска провели профилактическую беседу со школьниками. Инспекторы пропагандировали здоровый образ жизни, занятия физкультурой и полезный досуг.

Сегодня, 16 ноября, сотрудники полиции побывали в гостях у подростков из восьмой школы Челябинска. Стражи порядка провели со школьниками антинаркотическую беседу.

Учащимся полицейские рассказали о психических и физических зависимостях, возникающих при потреблении наркотиков, а также напомнили об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, связанных с хранением, употреблением, перевозкой и сбытом наркотических средств.

Полицейские подчеркнули тот факт, что привлечение к уголовной или административной ответственности в будущем влечет ограничения по трудоустройству и возможности поступления в отдельные категории высших учебных заведений.

Стражи порядка напомнили, что в настоящее время проходит общероссийская акция под названием «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой выявляются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе среди несовершеннолетних.

«Школьники должны знать об ответственности за распространение наркотиков за вознаграждение, предлагаемое в сети интернет. Если они стали свидетелями или невольными участниками какого-либо правонарушения или преступления, в том числе связанного с незаконным оборотом наркотиков, нужно сразу обращаться в полицию», - добавили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Тему распространения наркотиков за вознаграждение полицейские подняли не случайно. В Челябинской области школьники все чаще становятся «закладчиками». За девять месяцев 2018 года уже возбуждено 239 уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков, где в качестве обвиняемых выступают несовершеннолетние. 50 уголовных дел направлено в суд. Пятеро подростков получили реальные сроки заключения.

На прошлой неделе прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней студентки ЮУрГУ, которая обучалась на факультете экономики и управления по специализации «Таможенное дело». Девушка оказалась участницей организованной преступной группы, которая наладила сбыт наркотиков под видом Интернет-магазина.

Полицейские напоминают о том, что челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефонам дежурных частей отделов полиции или по телефону «02».