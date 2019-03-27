Нефтепроводчики проверили готовность к ЧП

Подразделения и службы Челябинского нефтепроводного управления (филиал АО «Транснефть – Урал») провели учебно-тренировочное занятие на реке Куваш. На подводном переходе крупного магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Петропавловск, по которому перекачивается дизельное топливо, они проверили свою готовность к ликвидации чрезвычайной ситуации – устранению разлива нефтепродуктов при наличии ледяного покрова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, ликвидация разлива нефтепродуктов включает в себя несколько фаз – оповещение (от получения сообщения об утечке до информирования руководства и аварийных подразделений); сбор, выезд и прибытие на место персонала и техники, которым предстоит устранить угрозу; их развертывание; локализация разлива и, наконец, его ликвидация. Каждая из этих фаз включает несколько стадий, которые должны быть обязательно выполнены. Все действия должны быть хорошо отработаны: именно с этой целью и проводятся учебно-тренировочные занятия. В ходе УТЗ оценивалась как готовность персонала к поиску и устранению неисправностей (причем в установленные сроки), так и многие другие аспекты. Среди них – умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, эвакуировать пострадавших и оказывать первую доврачебную помощь, принимать оперативные решения и уверенно действовать в сложной ситуации, соблюдение мер промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, электробезопасности и безопасности дорожного движения. Большую роль играет качество взаимодействия между подразделениями, привлеченными к ликвидации инцидента.

К участию в УТЗ были привлечены работники и техника Центральной ремонтной службы Челябинского НУ, линейных аварийно-эксплуатационных служб линейных производственно-диспетчерских станций «Бердяуш» и «Челябинск», пожарные команды. Персонал службы безопасности Челябинского нефтепроводного управления обеспечил недопущение посторонних лиц и автотранспорта к месту проведения УТЗ.

Специалисты эколого-аналитической лаборатории осуществляли постоянный мониторинг экологической обстановки. В общей сложности в тренировочном занятии были задействованы 57 человек и 17 единиц техники.

Благодаря оперативным и слаженным действиям участников УТЗ, все поставленные задачи были успешно выполнены в установленные сроки.