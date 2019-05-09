Нескольким челябинцам понадобилась помощь врачей на праздничных мероприятиях

Нескольким жителям Челябинска, принимавшим участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, понадобилась медицинская помощь. Виной всему – аномальная жара.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, во время торжественного построения на площади Революции к дежурившим врачам обратились шесть человек. Из них двое детей и четверо взрослых, в том числе одна беременная женщина.

Во время шествия «Бессмертного полка» было зарегистрировано 11 обращений к медицинским работникам. Ухудшение самочувствия почувствовали трое детей и 8 взрослых.

Все обратившиеся отказались от госпитализации, уточнили в пресс-службе мэрии.

Во второй половине дня 9 мая небо закрыли тучи, пошел дождь, который периодически то заканчивался, то вновь начинался. Несколько машин скорой медицинской помощи промчались к торговому центру - месту проведения концерта. Одна из «скорых» даже включила сирену, чтобы побыстрее добраться до места вызова (в это время дороги были перекрыты и люди шли прямо по проезжей части).

Напомним, накануне Челябинский Гидрометцентр предупредил южноуральцев об аномальной жаре - среднесуточные температуры на 7 градусов и более превышают климатическую норму. Врио губернатора Алексей Текслер поручил обеспечить дежурство медицинских работников на всех праздничных мероприятиях и лично проконтролировал их работу.

Синоптики также прогнозируют аномальную жару, дожди, грозы и град на 10 мая. Завтра столбик термометра вновь подберется к 30-градусной отметке.