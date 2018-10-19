Ни тягот, ни лишений: прокурор Лопин посетил колонию Копейска, откуда поступила жалоба от заключенных

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин проверил условия содержания осужденных лиц в исправительной колонии № 1 Копейска. От заключенных поступила коллективная жалоба на тяготы и лишения.

Жалоба от заключенных колонии №1 поступила сразу по трем адресам. Они была отправлены в Генеральную прокуратуру России, уполномоченному по правам человека в России и окружную прокуратуру в Екатеринбург. При чем жалоба была отправлена не из колонии, а с воли.

Заключенные жаловались на злого начальник колонии, трусливых членов ОНК, вместо пищи корм для лосей, несправедливые наказания.

Сегодня, 19 октября, прокурором Челябинской области Виталием Лопиным совместно с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой, членами Общественной наблюдательной комиссии проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства.

«В ходе проверки проведены обходы отрядов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, камер штрафных помещений, коммунально-бытовых, производственных и других объектов. Проверка показала, что условия пребывания осуждённых соответствуют действующему законодательству. Также были лично проведены беседы со всеми лицами, содержащимися в исправительной колонии, якобы написавшими данные жалобы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Доводы, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения. Заключенные отрицали факт нарушений их прав в исправительном учреждении и сам факт написания жалоб. Жалобы на применение недозволенных методов воздействия, на качество пищи, на условия содержания от осуждённых также не поступило.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в начале сентября 2018 года комиссия, в менее расширенном составе (в ней были только члены ОНК по Челябинской области и представители областной прокуратуры) уже выезжала в ИК -1.

Они также проверяли отряды, столовые, общежития для свиданий. Ни одной жалоб от заключенных не поступало. Общественники также не нашли нарушений условий содержания, отбывающих наказания. В столовой осужденных кормят по тюремному рациону. Никто из заключенных тогда также не подтвердил того, что писал жалобу или подписывал ее. Осужденные отказывались от претензий, высказанных на бумаге.

Кстати, тогда общественники выяснили часть фамилий в списке под жалобами не соответствует действительности. Нескольких заключенных из списка уже нет в колонии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области