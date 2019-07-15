Николай Дейнеко: «Задача нашего проекта — расшевелить чиновников в территориях»

В Челябинске подвели итоги выездов в города и районы Южного Урала в рамках проекта «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области». На что жаловались граждане на личных приемах? Какие проблемы были выявлены в рамках общественного контроля? Выполнили ли чиновники рекомендации общественников? Обо всем этом говорили 11 июля на специальном заседании ОП.

В течение пяти месяцев солидный десант членов и экспертов Общественной палаты Челябинской области выявлял в территориях региона болевые точки и предлагал местным властям пути решения существующих проблем. Специалисты побывали в пяти муниципальных образованиях региона: в Южноуральске, в Кусинском, Каслинском, Аргаяшском и Октябрьском районах. Цель поездок - не критиковать местную власть, а посмотреть на ситуацию свежим взглядом и предложить свою помощь.

«Мы стартовали в январе этого года с этим проектом. Считаю, что сейчас нужно остановиться и посмотреть на результаты. Подумать, что у нас получилось, а что нет. Услышали ли нас власти в городах. Важно понимать, что мы ожидали от наших выездов в муниципальные образования и что в итоге получилось», - сказал первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Южноуральск

Январь. Первым городом, в котором высадился десант общественников Челябинской области, стал Южноуральск. Поступило много обращений от жителей, которые носили социальный характер. В частности, горожане жаловались на то, что у них нет возможности записаться на прием к узкому специалисту без предварительного приема у терапевта, а это значительно увеличивает срок постановки диагноза. При этом людям приходиться сидеть в очередях с пациентами, болеющими инфекционными и вирусными заболеваниями. Кроме того, в поликлиниках не хватает невропатологов, кардиологов и урологов, а сами лечебные учреждения недостаточно оснащены специализированным медицинским оборудованием, что затрудняет процесс раннего выявления и диагностики заболеваний, в том числе социально-значимых.

Также в ходе работы в Южноуральске выяснилось, что есть существенные нарушения в работе мясокостного завода. Жителей города беспокоят выбросы в атмосферу и открытые скотомогильники. Жаловались горожане и на удручающее состояние контейнерных площадок и наличие несанкционированных свалок.

Председателем Общественной палаты города Евгением Сергеевым был озвучен вопрос о непростой ситуации, которая сложилась в связи с банкротством завода металлоконструкций. Из-за тяжелого финансового положения на улице оказались 40 человек, которым на тот момент не была выплачена заработная плата.

В ходе визита было отмечено хорошее состояние спортивных объектов, а вот дворец культуры всех разочаровал: «неуд» Южноуральск получил за качество ремонта фасада здания и помещений для занятий детей. Зато был отмечен проект «Дворовый семейный клуб», было решено тиражировать практику работы общественных объединений Южноуральска на региональный и федеральный уровни.

«Мы были «пионерами» в этом проекте. Нам указали на проблемы и те рекомендации, которые нам были даны, почти все выполнены. Вопросы решены, но пока не все. Работа по дворовому и семейному клубу продолжается. Опыт будем распространять на соседние территории. Проблему с узкими специалистами в медицине решили. По программе «Земский доктор» к нам приехали на работу четыре врача. Продолжаем дальше привлекать специалистов. Решаем проблему и с учителями, у нас средний возраст педагогов 50 лет. Привлекаем молодежь. Высвобождается муниципальное жилье, мы его предоставляем специалистам», - рассказала заместитель главы Южноуральска по социальным вопросам Ольга Кокорева.

Каслинский район

Февраль. Члены Общественной палаты Челябинской области отправляются в Каслинский район. Как и в Южноуральске, жители жалуются на нехватку узких специалистов, в том числе невропатолога, кардиолога и уролога. В лечебных учреждениях не хватает специализированного медицинского оборудования (оформить заявку через минздрав позже помогли члены областной ОП), нет талонов на прием к доктору, а в частном секторе отсутствует аптека. Также центральная районная больница испытывает трудности в проведении диагностических исследований, а добраться до Челябинска местным жителям проблематично. Представители региональной ОП предлагают внедрить проект, суть которого в организации бесплатного трансфера каслинских пациентов в челябинскую больницу. Первый выезд состоялся в июне.

Кроме того, в районном центре не работают очистные сооружения, людям приходят огромные счета за электроэнергию и отопление. Существует в районе и проблема с газификацией частного сектора.

«Стараемся решать все обозначенные вопросы, но пока не получается. В июне 19 пациентов Каслинской центральной районной больницы выехали в Челябинскую областную клиническую больницу №3 для диагностического исследования. Больным был бесплатно предоставлен комфортабельный автобус, приобретенный администрацией Каслинского района. Ситуация с переплатой «Челябэнерго» так и не решена. Что касается газификации, то провели совещание с представителями газовой компании, они нам пояснили, что смогут подключить дома к «голубому» топливу только через девять месяцев, но людей это не устраивает. По аптекам мы тоже объяснили людям, что у нас в Каслях есть девять аптек и в каждом доме мы не можем же открыть аптеку, к тому же очень сложно будет найти фармацевта», - сообщила председатель Общественной палаты Каслинского муниципального района Людмила Шабурова.

Аргаяшский район

Март. Члены Общественной палаты Челябинской области отправляются в Аргаяшский район. Жители жалуются на отсутствие социальной инфраструктуры в деревне Ишалино. Там нет клуба, детских площадок и досугового центра. Не решается вопрос с газификацией улицы Солнечной в поселке Аргаяш. В целом микрорайоне до сих пор не могут провести интернет. Также были выявлены грубые нарушения ремонта многоквартирных домов. Также жители поселка Аргаяш высказали недовольство ненадлежащим водоснабжением, а также отметили, что фактически отсутствуют очистные сооружения и горячее водоснабжение.

Остро строит вопрос с нехваткой мест в детских садах в Яраткуловском, Кулуевском, Ишалинском сельских поселениях, деревнях Метелева и Бажикаева.

В районном центре спортивные площадки используются только летом, а тренеров вообще не хватает. На одного специалиста приходится 160 детей.

«Поднятые вопросы были решены частично. Что касается инфраструктуры в Ишалино, то администрация решила оплатить проектно-сметную документацию. Что касается газификации улицы Солнечной, то когда к нам приезжал исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, то люди напрямую обратились к нему и вопрос сразу же был решен. Над остальными пока работаем», - сообщила председатель Общественной палаты Аргаяшского района Наталья Семенякина.

Кусинский район

Апрель. Следующая отправная точна на карте для членов Общественной палаты региона – Кусинский муниципальный район. Жители жалуются на невозможность госпитализации в больницу Кусы без предварительного обследования в Златоусте или Миассе. Это приводит к затягиванию момента оказания медицинской помощи, существуют риски вплоть до летального исхода в момент транспортировки. Кроме того, в поликлиниках не хватает врачей-специалистов. Волновала горожан и экология, которая ухудшилась из-за деятельности в поселке Магнитка фабрики по переработке отходов металлопромышленности. Из-за выбросов оксида цинка у людей ухудшилось здоровье. Жаловались местные жители также на переплату за электроэнергию.

Также было отмечено, что в районе острая нехватка спортивных объектов. Единственный в Кусе ФОК стоит недостроенным с 2011 года. Были выявлены нарушения при межевании дворовых территорий, отсутствие освещения в городском парке районного центра. Существуют также проблемы с расселением из аварийного дома. И до сих пор не решен вопрос с ремонтом проблемной автодороги из Кусы в Златоуст.

«Часть вопросов мы решили, а часть пока решаем. Что касается медиков, то стали приходить к нам специалисты. Большой вопрос стоял по завершению строительства ФОКа, оно будет продолжено в 2020 году. Сейчас готовим проектно-сметную документацию. Что касается расселения из ветхо-аварийного дома, то нам дан ответ, что до 2024 года его расселят. Он включен в областную программу. Там сейчас две семьи живут, остальные уехали. Хотелось бы, конечно, чтобы была создана комиссия, которая бы сделала обследование и дала заключение, есть ли угроза для жизни людей. Если есть, то мы бы просили этот срок передвинуть. Что касается ремонта автодороги в Златоуст, который начался в 2018 году, то ведем переговоры с миндором», - сказал глава Кусинского района Юрий Лысяков.

«Это дорога областного значения и в планах закончить там ремонт только через несколько лет», - добавил председатель Общественной палаты Кусинского района Олег Чиж.

«Направляйте нам письмо, будем вместе решать проблему», - предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Октябрьский район

Май. Местные жители сразу обозначили две самые острые проблемы, которые волнуют многих — газификация (жители более 500 домов не могут подключиться к голубому топливу так как у Троицкой ГРС недостаточно мощностей) и старый водопровод (на завершение ремонта необходимо 33 млн рублей).

Обе темы Общественная палата Челябинской области взяла в работу, изучила всю документацию и направила запросы в правительство региона. В результате такой огласки обе темы получили шанс на удачное разрешение. Вопрос об увеличении мощностей ГРС взят на особый контроль в правительстве региона, а вопрос с водопроводом приобрел четкие цифры: минстрой области направил врио губернатора предложение о выделении из областного бюджета 21 млн рублей на ремонт. Об этом на заседании рассказал первый зампред региональной ОП Николай Дейнеко.

В рамках визита в Октябрьский район звучали и другие проблемы. Бизнес-сообщество отметило нехватку финансовых и заемных средств, снижение платежеспособного спроса и рост безработицы. Жаловались предприниматели и на сложность сбыта своей продукции. Еще одна слабая сторона Октябрьского района – это занятость молодежи. Проблему обозначили на встрече с представителями системы образования по вопросам патриотического воспитания. Молодежи банально негде заниматься. Местный дом культуры находится в плачевном состоянии.

«Ремонт дома культуры идет. Система отопления будет сделана уже в этом году. Что касается отсутствия автобусного сообщения между поселениями, когда люди не могут добраться до районного центра, чтобы попасть в больницу, то было проведено совещание и было принято решение подключить социальное такси. Оно работает по заявкам», - сообщила начальник управления социальной защиты Октябрьского района Екатерина Бабенкова.

Присутствующие на заседании общественники и чиновники пришли к единому мнению - проект «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании» действительно актуален и эффективен. Безусловно, решить за один день все проблемы, которые копились годами, невозможно. Но то, что часть из них все-таки удалось сдвинуть с мертвой точки, уже отличный результат.

«Есть муниципалитеты, где понимания проблем вообще нет. Глава сам по себе, а общественники сами по себе. Нам необходимо, чтобы был налажен контакт, чтобы власти опирались на Общественную палату. Давайте нам побольше информации о том, что у вас происходит. Нам нужно поменять мнение об Общественной палате. Мы хотим добиться эффективности. Когда задумывался этот проект, то все понимали для чего он. Нужно информировать население о деятельности местных Общественных палат, иначе так и будем топтаться на одном месте. У нас по каждому направлению есть ответственное лицо, если у самих не получается решить проблему, обращайтесь, мы будем напрямую выходить на глав. Давайте держать обратную связь. Нужно, чтобы каждый наш выезд был качественным», - обратился к участникам совещания Николай Дейнеко.

Проект «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании» продолжается. В ближайшее время делегация ОП отправится в новые территории Южного Урала, среди которых Агаповский, Саткинский, Катав-Ивановский, Троицкий районы, Кыштым и другие города.