НМУ в Челябинске продлены еще на трое суток

Неблагоприятные метеорологические условия, начавшиеся в Челябинске первого декабря, продлятся еще трое суток.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ второй степени опасности, начавшиеся 6 декабря, сохранятся до 19 часов субботы, 15 декабря. Затем еще двое суток – до 19 часов понедельника, 17 декабря, - прогнозируются НМУ первой степени опасности.

В такой период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе на уровне дыхания людей.

Росприроднадзор намерен провести замеры на источниках выбросов на территории ТЭЦ-2 филиала Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум» в связи с зафиксированными превышениями предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах Челябинского ЦГМС и на контрольно-расчетных точках предприятий.

Роспотребнадзор выявил превышение гигиенических нормативов (по взвешенным веществам, фенолу и бенз/а/пирену в 6 из 51 отобранной пробе на территории СНТ «Строитель» - зоне влияния выбросов промышленных предприятий Металлургического района.

Министерство экологии области уже неделю на своем сайте не обновляет данные замеров с постов государственной наблюдательной сети ЦГМС и передвижной лаборатории.

Южноуральцам советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Горожанам также рекомендуют по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Управление Росприроднадзора убедительно просит руководителей промышленных предприятий взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ, по снижению негативного воздействия на окружающую среду в период действия НМУ.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.