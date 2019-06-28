Нового ректора Челябинского педуниверситета выберут 18 сентября

Новый ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ранее – Челябинский пединститут) будет избран в сентябре 2019 года.

Дата проведения выборов ректора была утверждена на заседании Ученого совета.

«По рекомендации комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» выбрана дата 18 сентября», - сообщили в пресс-службе вуза. Дата согласована с учредителем вуза – министерством науки РФ.

За пост ректора поборются исполняющая обязанности ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко и заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ (НИУ) Марина Потапова.

Изначально на должность ректора заявились пять человек: Татьяна Чумаченко; Марина Потапова (в порядке самодвижения), а также проректор ЮУрГГПУ по учебной работе Нина Корнещук; профессор кафедры «Современные образовательные технологии» ЮУрГУ (НИУ) Владимир Базелюк (самовыдвиженец); заведующий кафедрой политических наук УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина, советник ректора по общим вопросам ЮУрГГПУ (по совместительству) Илья Левченко (самовыдвиженец).

Комиссию по выборам ректора возглавляет первый проректор - проректор по науке Алексей Богачев. Кроме того, в состав комиссии начальник управления правовой, финансово-экономической работы и перспективного развития Александр Базаев (зампредседателя комиссии), декан исторического факультета Евгений Жоров; директор профессионально-педагогического института Елена Гнатышина; начальник учебно-методического управления Татьяна Шульгина (секретарь комиссии), председатель первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Ирина Чернышева; начальник отдела кадров Галина Привалова.