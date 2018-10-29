Новосинеглазовские школьники при поддержке «Трубодетали» организуют кинофестиваль

Школьники из Новосинеглазово (Челябинская область) при поддержке завода «Трубодеталь» организуют кинофестиваль. Активно развивающийся в поселке проект «Наше время» призван привить культуру благотворительности местным ученикам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», в течение трех месяцев участники проекта (а это более пятидесяти учеников седьмых-восьмых классов школ №144 и №145) проходят экспресс-школу благотворителя. Ребята посещают мастер-классы челябинских активистов, актеров, общественников, волонтеров с многолетним стажем и благотворителей, чтобы научиться организовывать социально значимые мероприятия.

Реализация проекта стала возможна благодаря победе челябинского регионального благотворительного фонда «Родная» в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», который Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва, в Челябинской области представлена заводом «Трубодеталь») реализует на территории присутствия своих предприятий.

«Сегодня в Челябинске достаточно активно развивается некоммерческий сектор, функционируют более 30 благотворительных фондов. Однако молодежь привлекают к благотворительности ситуативно. Как правило, это дежурство на входе и встреча гостей, регистрация участников того или иного события. Не ведется профессиональная, систематическая работа по формированию культуры благотворительности у школьников. Наш проект призван способствовать решению этой проблемы», - рассказывает Неля Гредина, исполнительный директор фонда «Родная».

Итогом проекта станет проведение школьного благотворительного кинофестиваля: ребята покажут четыре социально-юмористических видеоролика в формате «Ералаша», в которых снимутся сами, а также организуют праздник с творческими номерами. Благотворительные взносы зрителей пойдут в помощь одной из семей поселка, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

«Для нас важно не просто поддерживать социальные проекты в Новосинеглазово, но и развивать системную благотворительность, укреплять в обществе институт благотворительности и волонтерства как таковой. И этот проект как раз решает такие задачи, вовлекая в эту работу молодое поколение», - отметил управляющий директор Дмитрий Марков.

Школьники уже приняли участие в творческом тренинге playback-театра (playback c англ. – «воспроизведение»), где зрители рассказывают свои истории, а актеры тут же, без подготовки, играют их. Ребята распределили роли в сценариях будущих видеороликов, посетили встречу, в ходе которой узнали, как осуществить информационную поддержку своего мероприятия и привлечь зрителей кинофестиваля.

Для школьников также прошла установочная конференция, на которой они поближе познакомились с темой благотворительности и теми, кто активно продвигает ее в Челябинске.