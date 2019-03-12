Новые авиарейсы свяжут Челябинск с югом России

Жители Челябинской области продолжат осваивать новые прямые авианаправления. С первого апреля будут открыты новые авиарейсы в южном направлении.

Как сообщают в пресс-службе аэропорта, с 1 апреля авиакомпания «Азимут» начнет совершать рейсы из базового аэропорта Пашковский (Краснодар) в международный аэропорт «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Полеты будут осуществляться на 100-местных ближнемагистральных Sukhoi Superjet 100.

Полететь в Краснодар можно будет дважды в неделю - понедельник и субботу, а в обратном направлении - пятницу и воскресенье. Стоимость билета без дополнительных сборов – 888 рублей. «Невысокая цена связана с тем, что рейс софинансируется правительством Челябинской области», - подчеркивают в аэропорту.. Правда, софинансирование будет осуществляться только в «низкий» сезон. В другое время компания надеется справляться своими силами.

С 1 апреля «Азимут» будет летать и в Минеральные воды. Улететь на южный курорт из южноуральской столицы можно будет два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Обратно самолеты будут возвращаться во вторник и пятницу ночью соответственно.

Напомним, в начале года из Челябинска начала выполняться полеты в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону и Новый Уренгой. С 14 января к ним добавились Самара, Нижневартовск и Сургут. Полеты совершаются реактивными самолетами Bombardier CRJ-200 (вместимость – 50 пассажиров) авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».