Новые «мусорные» операторы Челябинска зовут на работу водителей

Новые операторы, которые пришли работать на «мусорный» рынок Челябинска, столкнулись с нехваткой водителей. Они приглашают на работу всех желающих.

В Челябинске с приходом на рынок новых операторов по обращению с отходами, ощущается нехватка водителей категории «С». Речь об этом шла сегодня, первого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Техника для уборки мусора приходит в Челябинск, а вот работать на ней некому.

«Все желающим получить официальное трудоустройство в солидных компаниях, необходимо обратиться за информацией по телефону 211-00-07» - отметил начальник управления экологии и природопользования администрации Челябинска Евгений Крехтунов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», с 18 сентября часть перевозчиков, заключивших контракты с ГорЭкоЦентром, отказались вывозить мусор с контейнерных площадок Челябинска. ООО «Горэкоцетр+» - один из крупнейших перевозчиков города - в одностороннем порядке также прекратил вывоз мусора с территорий контейнерных площадок. Вместо старого оператора на «мусорный рынок» Челябинска пришли новые операторы. Они и помогли очистить город от накопившихся отходов. Об этом заявил сегодня, первого октября, Евгений Тефтелев.

Новым операторам предстоит освоить маршруты и заменить контейнеры «Горэкоцентра +» на свои.

Бывшему директор МУП «Горэкоцентр» Игорю Галичину, который покинул свой пост 24 сентября, предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: «Злоупотребление служебными полномочиями», «Присвоение и растрата в особо крупном размере» и «Незаконное предпринимательство». 27 сентября были возбуждены уголовные дела о халатности в отношении руководства МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска.