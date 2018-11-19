Новые почетные звания учредят к юбилею Челябинской области

Новые почетные звания учредят в Челябинской области к 85-летнему юбилею региона, который будет отмечаться в январе 2019 года.

С соответствующей законодательной инициативой губернатор Борис Дубровский обратится к депутатам регионального парламента.

«Через два месяца будем отмечать 85-летие Челябинской области. К нам обратились общественные и профсоюзные организации с инициативой установить к юбилейной дате региональные отраслевые почетные звания», - рассказал Борис Дубровский сегодня, 19 ноября, на аппаратном совещании со своими заместителями и министрами.

Губернатор предлагает учредить 16 почетных званий «заслуженный работник» по основным профессиональным направлениям. «Они будут присваиваться гражданам за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство», – пояснил Борис Дубровский.

Соответствующие поправки планируется внести в закон «О наградах Челябинской области».

Напомним, 17 января 1934 года Постановлением ВЦИК Уральская область разделена на три области: Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую область (центр в Тюмени). В Челябинскую область были отнесенены районы: Нязепетровский, Уфалейский, Каменский, Троицкий, Камышловский, Талицкий, Тугулымский, Ялуторовский, Омутинский, Аромашевский и Викуловский, а также южные районы бывшей Уральской области, в том числе Аргаяшский кантон Башкирской АССР (он был преобразован в национальный округ Челябинской области).

В дальнейшем территория области неоднократно уменьшалась. Так, в период с 1938 года по 1943 год семь районов были переданы из Челябинской области в состав Свердловской области. В феврале 1943 года ещё 32 района были переданы в состав вновь образованной Курганской области. С тех пор границы области практически не менялись.