Алексей Текслер потребовал ужесточить весовой контроль за большегрузами

Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с жителями Аргаяшского района, обсудил насущные проблемы и дал новое поручение по дорогам.

Сначала глава региона заехал на российско-американское предприятие - ООО «Болл», которое производит алюминиевые банки. Алексея Текслера познакомили с производственным циклом, он пообщался с руководителями и работниками.

В Аргаяше главе региона показали новый фонтан в центре села, рассказали о проекте благоустройства, планах по новым спортивным объектам. Алексей Текслер выслушал вопросы жителей.

Аргаяшцев волнуют проблемы, которые актуальны для всех сельских территорий области. Это здравоохранение, дороги, газификация.

Жители пожаловались главе региона на подрядчиков, которые в ходе запланированного ремонта одной из дорог уничтожают другую дорогу, находящуюся не самом лучшем состоянии.

Дороги в сельских поселениях и так давно не ремонтировались. А после того, как ним стали ездить еще и большегрузы, они просто убиваются. Жители ближайших поселков возмутились таким положением вещей.

Алексей Текслер отметил, что ситуация с дорогами одинакова практически во всех муниципалитетах: «Строим одну дорогу, но разбиваем большегрузами другую».

Алексей Текслер поручил и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Александру Филиппову, который также присутствовал на встрече с жителями, разобраться с проблемой. «Проблему нужно решать, причем вместе с главком полиции», - подчеркнул руководитель области.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, ситуация по Челябинской области с большегрузами достаточно сложная. В региона 162 карьера, строительные материалы с которых перевозят по автомобильным дорогам.

«У министерства есть три мобильные лаборатории весового контроля. Однако, работа может производиться только совместно с ГИБДД», - пояснили в миндортрансе. То есть сотрудники министерства могут провести взвешивание большегруза только в том случае, если машину останавливает сотрудник Госавтоинспекции. При этом составляется акт о нарушениях и затем проводятся дальнейшие разбирательства. Без согласования с ГИБДД миндортранс не имеет право остановить ни одну машину.

В Министерстве заверили, что все подрядчики после завершения основных работ по ремонту, обязаны будут привести в нормативное состояние те дороги, по которым они перевозили строительные материалы. «В 2019 году в госконтрактах прописано, что подрядчик обязан привести в нормативное состояние те дороги, которые он эксплуатировал в процессе выполнения ремонтных работ», - пояснили в ведомстве.

Алексей Текслер поручил ужесточить весовой контроль за большегрузами, передвигающимися по местным дорогам. «Мы должны организовать весовой контроль, иначе средства на дорожный ремонт будут расходоваться впустую», – распорядился глава региона.

Текслер требует ужесточить весовой контроль для тяжелых грузовиков и фур на всей территории Челябинской области. Иначе у нас никогда не будет хороших дорог.

Напомним, о дорожных проблемах рассказывали Алексею Текслеру и жители Уйского района. Затем они обсуждались и на встрече с главой регионального миндортранса. На встрече шел разговор и о необходимости весового контроля за большегрузами.

Так, по автодороге Нижнеусцелемово – Кидыш – Степное движутся тяжеловесы из Казахстана и Оренбурга в сторону Уфы. Также по ней перевозят стройматериалы с областных карьеров и Варненского ГОКа. Покрытие самого разбитого участка состоит из черного щебня, ремонта здесь не было почти 20 лет.

«Даже после ремонта этот участок быстро разобьют, если не установить контроль за весом большегрузов», – подчеркнул Александр Филиппов. На данный момент уже достигнута договоренность между миндортрансом региона и и отделом МВД России по Уйскому району о размещении весового контроля на территории муниципалитета.