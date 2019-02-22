Новый исполнитель контракта на отлов в Челябинске завел Интернет-страницу

В Челябинске центр помощи бездомным животным в лице выигравшего тендер на отлов ООО «Продлидер» завел страницу ВКонтакте, где уже появились первые снимки животных, ждущих хозяев, и опубликован фотоотчет о закупке кормов для четвероногих; препаратов против блох и других паразитов; дезинфектантов для обработки вольеров.

Ветприемник «Продлидера» находится на улице Северный Луч, на территории бывшей городской свалки в Металлургическом районе, - это бывший ветприемник ликвидированного МУП «ГорЭкоЦентра», занимавшегося отловом безнадзорных четвероногих в 2018 году.

«Мы будем производить отлов, содержание и лечение безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством, основываясь на принципах гуманного отношения к животным, соблюдая нормы общественной нравственности. Будем возвращать животных нашедшимся хозяевам, передавать зоозащитникам и всем, кто захочет приютить понравившуюся кошку или собаку, - заверили в «Продлидере». - Отлов безнадзорных животных будем производить с применением приспособлений, препаратов и материалов, исключающих травмы, увечья и гибель животных».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», муниципальный контракт с ООО «Продлидер» управление экологии и природопользования Челябинска подписало 19 февраля.

Получить информацию о находящихся в отлове животных можно по телефонам: 244-88-04, 8-958-268-90-76 и в официальной группе «Продлидера» ВКонтакте, которая называется «Пункт помощи бездомным животным». Название группы - многообещающее, как и опубликованный в ней призыв: «Все живое хочет жить. Не оставайся в стороне. Твори добро». Может, четвероногим беспризорникам Челябинска в этом году повезет и за ними действительно будут хорошо ухаживать и достойно кормить?!

До 26-го декабря 2019-го года «Продлидер» должен быть отловить три тысячи 300 четвероногих, которых данная организация обязана содержать, лечить и вакцинировать. Цена контракта - 13 миллионов 741 тысяча 242 рубля. Его начальная цена была на шесть миллионов больше. Победителем первого, январского аукциона стало ООО «Ремком», однако челябинское УФАС, отреагировав на жалобу гражданина, провело проверку документации, выявив нарушения, и предписало их устранить. Как итог - новый аукцион, возросшее (с одного до трех) число участников и снижение цены контракта.

Фото из группы «Пункт помощи бездомным животным» ВКонтакте