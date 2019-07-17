Присылайте свои новости

С божьей помощью

О правилах поведения на воде челябинцам будут рассказывать священники
Фото: 
Мария Белова
Общество
Сегодня, 14:06
Автор: 
Инна Шемаева

Жителям Челябинска о правилах безопасного поведения на водных объектах будут рассказывать на богослужениях. Такое соглашение было достигнуто между епархией и управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности города. Чиновники уверены, что так жертв водной стихии станет намного меньше.

Об этом рассказал сегодня, 22 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска руководитель управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев. Он отметил, что сформирована 41 группа для патрулирования городских пляжей. Всего с начала купального сезона на водоемах города спасено 35 человек.Принято решение устанавливать информационные знаки с информацией о правилах безопасного поведения на воде.

«Мы также организовали взаимодействие с епархией. Священнослужители в церквях будут также доводить информацию до прихожан о правилах безопасного поведения на воде», - сообщил Александр Рымарев.

На водоемах, которые не предназначены для купания, продолжают устанавливать системы оповещения. Горожанам будут рассказывать сколько людей утонуло на том или ином озере или карьере.

Полицейские также продолжают профилактические рейды. Накануне они проверили пруд «Девичьи слезы» и пляж на озере Смолино. С отдыхающими были проведены беседы по соблюдению правил безопасного пребывания на водоемах и норм административного законодательства.  Розданы профилактические памятки и буклеты.

«Особое внимание при проведении профилактических мероприятий проверяющие обращали на отдыхающих с детьми. Родителей предупредили, что отсутствие контроля за ребенком вблизи воды может привести к трагедии. В ходе рейда были выявлены граждане, сопровождающие отдых на пляже распитием алкогольных напитков. На нарушителей полицейскими составлены административные протоколы», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские напоминают, что, находясь на водных объектах, запрещено купаться в необорудованных для этих целей местах, в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра. Нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, а также не нужно заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва и не заплывать далеко от берега, не переоценивать свои силы.

Автор: 
Инна Шемаева
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