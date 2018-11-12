О задолженности за воду коммунальщики напоминают с помощью СМС

Об имеющейся задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения жителям Челябинска и Копейска сотрудники МУП «Производственная организация водоснабжения и водоотведения» напоминают с помощью СМС. Сообщение приходит при долге, превышающем одну тысячу рублей.

СМС-рассылка – один из способов напоминания населению об имеющейся задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Теперь СМС от МУП «ПОВВ» забывчивым горожанам, не оплатившим вовремя коммунальные услуги, будут приходить регулярно.

С января по октябрь 2018 включительно челябинским абонентам было отправлено 107 769 сообщений, копейским - 12 439. В сообщении указываются номера лицевого счета, сумма долга и просьба его оплатить.

Отправка смс осуществляется при наличии долга от одной тысячи рублей при задолженности три периода и более.

«Из общего количества лицевых счетов в Челябинске, которые попадают под рассылку, отреагировали на предупреждение 32% и снизили долг до двух периодов. 16% абонентов не отреагировали на рассылку. Остальные осуществляют оплату в пределах начисления без погашения предыдущих долгов. Что касается Копейска, то после рассылок-предупреждений почти 90% задолженности было погашено», - сообщила пресс-секретарь МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Челябинска Алевтина Шестакова.

Как правило, смс-рассылка помогает вспомнить о задолженности и погасить ее. Однако проблема неплатежей по-прежнему остается острой. Дебиторская задолженность населения за услуги водоснабжения и водоотведения за период с первого января 2018 года по 30 сентября увеличилась в Челябинске на 307 миллионов 45 тысяч рублей, в Копейском городском округе - на 38 миллионов 761 тысячу 800 рублей.

Специалисты МУП «ПОВВ» призывают не игнорировать смс-уведомления. Но даже если у вас возникли проблемы с задолженностью, МУП «ПОВВ» всегда идет навстречу и готово помочь в решении ситуации.

Оказать консультативную помощь могут в колл-центре МУП «ПОВВ». Телефон в Челябинске 214-00-14, в Копейске (35139) 277-17. В частности, специалисты ответят на вопросы по способам оплаты; способам передачи показаний; куда обратиться по судебным решениям; дадут справку о расположении районных расчетных центров и другую полезную информацию.

Специалисты рекомендуют оплачивать коммунальные услуги до 10 числа месяца.