ОАО «ММК-МЕТИЗ» вошло в число «Меняющих мир»

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК») по итогам деятельности в 2018 году одержал победу в областном конкурсе социальных достижений «Меняющие мир».

Конкурс проводился Законодательным Собранием Челябинской области в этом году уже в 16-ый раз. Цель конкурса - привлечения внимания к решению социальных вопросов и пропаганды достижений организаций и индивидуальных предпринимателей.

В этом году в конкурсе приняло участие 71 предприятие из различных городов и районов Челябинской области. Традиционно победителей определяли по четырем номинациям: «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», «Благотворительная деятельность некоммерческих организаций», «Лучший работодатель» и «Информационная поддержка».

ОАО «ММК-МЕТИЗ» отмечено в номинации «Лучший работодатель» за реализацию социальных и благотворительных программ. Социальная политика является наряду с производством неотъемлемой частью деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ», а расходы, направленные предприятием на реализацию социальных мероприятий, ежегодно увеличиваются. В 2018 году социальные обязательства, взятые обществом перед работниками завода и ветеранами предприятия, выполнялись в полном объеме. В целом на реализацию социальных программ за счет различных источников финансирования было направлено свыше 150 миллионов рублей, в том числе на благотворительность свыше 26 миллионов рублей.

Приоритетными направлениями в социальной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются формирование здорового образа жизни, обеспечивая доступность медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, конкурентоспособный уровень корпоративного социального пакета, адресная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов – бывших работников и малообеспеченных категорий работников.

Для работников завода проводятся десятки мероприятий, некоторые из которых являются уникальными не только для предприятия, но и города. Так, например, на протяжении вот уже 19 лет коллектив завода торжественно провожает в первый класс детей работников предприятия с подарками и театральными представлениями. Традиционно проходят чествования не только передовиков производства, но и их детей — учеников 5-11 классов, показавших отличные и хорошие результаты в учебе, спорте, общественной работе.

В прошлом году впервые был организован конкурс для работниц завода «Железная леди», ставший ярким и запоминающимся мероприятием, получившим общегородской резонанс. В этом году стартовал аналогичный конкурс силы, таланта и креативности для мужской половины коллектива «Гвоздь сезона».