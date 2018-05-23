Об итогах Южно-Уральского инвестиционного форума узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 26 мая, в 19.50 и в воскресенье, 27 мая, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как прошел в Челябинске Южно-Уральский инвестиционный форум.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что получит в ближайшее время в Челябинской области малый бизнес; какие новые модели взаимодействия власти с частным капиталом сейчас обсуждаются; десять молодых талантов из Челябинска займутся решением задач в области искусственного интеллекта и нейросетей.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Кроме этого, программа «Символ веры», выходящая на канале ОТВ в субботу, 26 мая, в 8.45, расскажет о том, как прошел в Челябинске Славянский научный собор, основной темой которого стала «Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России».

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании «Деловой Урал» в YouTube, Facebook и ВКонтакте.